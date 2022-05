Del Genio: "Ma il Milan ha molto più del Napoli? No! Vallo a capire cos'è mancato..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tele A, si è così espresso nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tele A, si è così espresso nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Milan ha molto più del Napoli? Io credo di no, anzi. Il discorso di Empoli e Spezia dell'andata si era azzerato perché c'erano state delle vittorie in trasferta incredibili. Però negli scontri diretti e nelle partite decisive è mancato qualcosa. Non so se è un qualcosa che la squadra non ha o che semplicemente non è riuscita a tirare fuori".