Cassano esalta Hojlund: "Come il miglior Lukaku e se parte non lo prendi mai!"

Nel corso del podcast 'Viva el Futbol' si parla della vittoria del Napoli contro il Bologna nella finale di Supercoppa. L'ex attaccante Antonio Cassano ha così commentato il match: "Conte ha isolato il centrale del Bologna contro Hojlund. Sto rivedendo Lukaku quando stava bene. Lui appoggia e partono i razzi oppure uno contro uno Hojlund li distrugge. E' stato uno show del Napoli. La più bella partita nei novanta minuti. Poi la competizione è sua e l'ha meritata. Ma mi è piaciuta la partita, anche nella ripresa ha continuato, poteva fare dieci gol senza mai subire niente. Complimenti al Napoli".