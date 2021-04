Del Genio: "Manolas decisivo? Ha una storia nei big-match, perché escluderlo per Rrahmani?"

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulla crescita di Manolas: "Quando vedo che fa questo tipo di prestazioni, si capisce che è uno da queste grandi partite, è un temperamentale, non lo intimidisci mai, non capisco perché dopo un errore di distrazione col Crotone non giochi contro la Juventus con la storia che ha mentre poi la gioca Rrahmani che ha la storia che conosciamo. Lui è più facile commetta un errore con Crotone e Sassuolo che contro Juve e Inter. Queste sono le cose di Gattuso che non apprezzo".