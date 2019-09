Del Genio: "Meglio 4-3-3? Non ascoltate questi pagliacci in tv, sarebbe persino peggio"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul discorso tattico: "Cambio modulo per il 4-3-3? L'anno scorso sono arrivati dei risultati con i due centrali. Ora molti martellano, ma senza grosse motivazioni dopo 2 partite un po' così, ma non ascoltateli. Non cambia molto secondo me, anzi forse peggiori. Con i 3 abbassi il baricentro con uno davanti alla difesa, l'idea del Napoli è diversa, più sul pressing, ora c'è più un problema di condizione perché il sistema di gioco è lo stesso dell'anno scorso e si sono vinte 25 partite. Col 4-3-3 non hai gli esterni di centrocampo, a metà strada tra Di Lorenzo e Callejon dovresti scivolare con la mezzala destra, tipo Zielinski, ma è molto faticoso. Pure se Allan diventasse Jorginho, con Fabian e Zielinski non puoi fare 4-3-3, gli avversari affrontano i 4-3-3 con i cambi di gioco. Sono solo pagliacci questi che parlano di 4-3-3 in tv condizionando i tifosi. E non è cambiato modulo sull'anno scorso, le posizioni medie dicono questo, il satellite conta più di ogni occhio umano. Non lo dico io, ripeto, sono dati oggettivi".