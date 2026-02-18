Parole Chivu, Maradona jr: "Se avesse fatto l'1% di mio padre lo avrei accettato..."

Diego Maradona Jr è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma ‘Diego c’è’: “Le parole di Chivu su Maradona? Ho ascoltato attentamente le parole dell’allenatore dell’Inter e non c’entrava niente tirare in ballo mio padre. Questo dimostra la sua pochezza e la pochezza di chi parla ancora di quel gol di mano, dimenticando poi il gol del secolo che fece poco dopo. A prescindere dal tifo, Chivu si sciacquasse la bocca quando parla di mio padre. Da giocatore, se avesse fatto l’1% di ciò che ha fatto mio padre, lo avrei accettato ma non è così”.