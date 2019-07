Del Genio: "Mi è piaciuto tanto il Napoli tatticamente, più bassi e con tante ripartenze"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Callejon ha già capito tutto di quel ruolo, potrebbe diventare un grande allenatore perché ha capacità di letture uniche. Mi è piaciuta tutta la squadra sull'interpretazione della gara, non andava fatta una gara tatticamente scriteriata. S'è messo più basso, senza lasciare spazi, ripartendo in faccia al Liverpool 10 volte con grande qualità. Non ci entusiasmiamo per il risultato, ma ci sono indicazioni positive.