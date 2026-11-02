Del Genio: "Juve inguardabile, ma poi Spalletti ha trovato soluzioni e Allegri no”

Paolo Del Genio analizza il ko del Napoli con la Juventus: classifica preoccupante e mancanza di soluzioni.

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8, ha analizzato duramente la sconfitta del Napoli contro la Juventus, soffermandosi sulla preoccupante situazione di classifica e sulle difficoltà della formazione di Massimiliano Allegri. Secondo Del Genio, gli azzurri non possono giustificare una prestazione così negativa soltanto con le assenze o con l'uscita dal campo di Kevin De Bruyne, considerando che la squadra ha smesso di essere pericolosa già dopo i primi venti minuti. “È inverno pieno. Siamo a -9 dal quarto posto e a -14 dalla Lazio. Sono cifre inquietanti. Non può bastare l'uscita di De Bruyne a giustificare una serata così buia, perché il Napoli si è spento intorno al ventesimo minuto. Secondo me non si può parlare nemmeno più di un problema fisico, perché se non siamo in grado di correre neanche per mezz'ora è meglio che facciamo un'altra cosa”.

Del Genio: “La Juventus era inguardabile, ma Spalletti ha trovato le soluzioni”

Il giornalista ha poi evidenziato come il Napoli abbia sprecato un'occasione importante contro una Juventus apparsa inizialmente in grande difficoltà. Del Genio ha criticato soprattutto l'incapacità degli azzurri di trovare alternative tattiche, sottolineando invece come Luciano Spalletti sia riuscito progressivamente a modificare l'andamento della partita attraverso i cambi e un diverso utilizzo degli esterni. “Penso piuttosto che sia mancata la capacità di trovare soluzioni, soprattutto considerando che la Juventus era in una difficoltà clamorosa. La Juve di stasera è stata qualcosa di orrendo, una squadra inguardabile, senza idee e senza una proposta di gioco. Non è riuscita a costruire neanche un'azione ragionata, buttava continuamente il pallone lungo. All'inizio della partita aveva paura e i giocatori commettevano anche falli bruttissimi, perché arrivavano sempre dopo di noi sul pallone. Sembrava una partita tra due squadre in crisi di classifica, ma con una differenza: la Juventus era completamente bloccata, mentre il Napoli sembrava avere la possibilità di fare qualcosa”.

Del Genio ha infine individuato nella scelta di Spalletti di puntare sugli esterni a piede invertito la mossa decisiva per indirizzare la sfida a favore dei bianconeri. “Poi, dal ventesimo minuto in avanti, non abbiamo trovato più soluzioni. Loro si sono chiusi e piano piano sono cresciuti. Spalletti non ha fatto nessuna mossa geniale, però ha cominciato a cambiare qualcosa. Ha modificato il sistema di gioco e inserito due esterni. All'inizio la Juventus cercava soltanto la giocata centrale, poi ha cominciato a sfruttare maggiormente le fasce. Alla fine, prova una soluzione, provane un'altra, quella dei due esterni a piede invertito si è rivelata decisiva. Prima Zhegrova e Alajbegovic, poi Boga: è stata questa la scelta che ha cambiato la partita”.