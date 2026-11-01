Juventus, Koopmeiners a Dazn: "Col Napoli un buon inizio, abbiamo cambiato mentalità”
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Teun Koopmeiners a DAZN commenta il successo della Juventus sul Napoli, il cambio di mentalità e la prova di Alajbegovic.
Teun Koopmeiners, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match contro il Napoli vinto per 2-0 e valido per la 10ª giornata di Serie A.
Mi dici qualcosa su Alajbegovic?
"Bravo ragazzo, abbiamo bisogno della sua energia. Ha fatto molto bene".
Che giorni sono stati?
"Abbiamo parlato tanto, di mentalità. Questa non era la Juve, come abbiamo giocato con il Genoa. Oggi è un buon inizio di come dobbiamo giocare ogni partita".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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