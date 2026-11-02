Marelli: “1° tempo brutto di Sozza! Koopmeiners rischia il rosso, graziato anche Lucumì”

Luca Marelli a DAZN analizza l'arbitraggio di Sozza in Juventus-Napoli: due ammonizioni mancate, rigore ed espulsione.

L'ex arbitro Luca Marelli, intervenuto dagli studi di DAZN, ha analizzato gli episodi arbitrali più discussi di Juventus-Napoli, soffermandosi sulla direzione di gara di Simone Sozza. Secondo Marelli, il direttore di gara ha commesso diversi errori nella prima frazione, mentre nella ripresa la sua prestazione è stata decisamente più convincente. Particolare attenzione è stata riservata all'intervento di Teun Koopmeiners su André-Frank Zambo Anguissa, per il quale il Napoli aveva chiesto l'espulsione. “Primo tempo brutto di Sozza, nel secondo invece non ha sbagliato quasi niente. Al 13' il Napoli protesta per un possibile cartellino rosso di Koopmeiners per fallo ai danni di Anguissa. L'arbitro non fischia neanche fallo: Koopmeiners si salva dal cartellino rosso perché il contatto è molto alto e il piede scivola velocemente verso il basso, la sanzione corretta doveva essere il giallo per imprudenza”.

La Juve rischia di restare in dieci: "Al 25' c'è un intervento di Lucumì, ammonito poco prima. Manca completamente il pallone e commette un'infrazione su Lucca: rischia molto il secondo giallo per spa, in questa circostanza è stato graziato".

Possibile rigore per la Juve: "Al 29', contatto nell'area del Napoli tra Olivera e Cabal: in questa circostanza è stato richiamato l'episodio di Torino-Como. Il contatto c'è, ma è minimo: giusto a mio parere lasciar correre e che il Var non intervenga".

L'ultimo episodio: "La doppia ammonizione di Marianucci. La prima per comportamento antisportivo su Woltemade: saltato dal tedesco, lo ha trattenuto in maniera irregolare. Nulla da dire neanche sulla seconda: al 74' arriva in ritardo su Cabal, molto bene Sozza".