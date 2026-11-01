Live Juve, Boga in conferenza: "Ci abbiamo messo il cuore! Ritiro è stato importante..."

Jeremie Boga commenta la vittoria della Juventus contro il Napoli e elogia Alajbegovic, autore del gol che ha sbloccato la partita.

La Juventus supera il Napoli per 2-0 e conquista tre punti importanti nello scontro diretto dell'Allianz Stadium. Al termine della partita, l'attaccante bianconero Jeremie Boga è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi sull'importanza della vittoria, sul ritiro della squadra e sulla prestazione di Alajbegovic, autore del gol che ha sbloccato la gara. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanto è stato importante il ritiro per questa reazione?

"È stato molto importante e in questo ritiro abbiamo imparato tanto stando insieme. Oggi abbiamo messo il cuore come ci siamo detti prima della partita".

Come hai vissuto l'infortunio? Quanto sei felice per il gol?

"Ero fuori poi sono rientrato ed è stato difficile trovare la condizione. Oggi sono più felice per la vittoria che per il gol. Dobbiamo mettere sempre il cuore come fatto oggi".

Come stai vedendo Alajbegovic?

"Giocatore molto forte. Oggi prima della partita con Zhegrova ci siamo parlati e abbiamo detto di tirare di più, avevamo questo in testa. Lui ha questo tiro, deve farlo di più, deve farlo con la convinzione avuta oggi".