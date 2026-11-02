Juventus, Alajbegovic a Dazn: “Spalletti è un grande allenatore, mi aiuta sempre”

Kerim-Sam Alajbegovic festeggia il primo gol in Serie A contro il Napoli e racconta il rapporto con Spalletti.

Il trequartista della Juventus Kerim-Sam Alajbegovic è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 2-0 contro il Napoli, nella gara valida per la decima giornata di Serie A. Il giovane bianconero, protagonista della sfida con il suo primo gol nel massimo campionato italiano, ha espresso tutta la propria soddisfazione per un traguardo personale arrivato in un momento particolarmente delicato per la squadra. “Molto contento, anche perché la squadra ha vissuto settimane non facili”.

A chi dedichi il gol e il feeling con Spalletti?

"Dedica alla mia famiglia, Spalletti è un grande allenatore e mi aiuta sempre a migliorare".