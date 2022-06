Del Genio: "Napoli, o inserisci Gaetano e Zerbin nel gioco delle coppie o li mandi a giocare"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dei giovani azzurri nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dei giovani azzurri nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Se noi parliamo per un attimo di Ambrosino e Vergara stiamo parlando di calciatori molto promettenti che se vengono inseriti nell'organico della prima squadra come ventiquattresimo e venticinquesimo secondo me ci sta. Invece per Zerbin e Gaetano o si trova la collocazione nei ventidue, ossia nelle coppie per ruolo, non avrebbe senso perché si tratta di un '99 e un 2000. Se il Napoli non ritiene che possano stare nei ventidue, allora li mandi a giocare".