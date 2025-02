Del Genio: “Nel 3-5-2 servono braccetti veloci e da quinto Politano non ha lo spunto”

Paolo Del Genio, giornalista, parla a Kiss Kiss Napoli di tattica, di moduli e delle future scelte di Conte in vista della gara di domenica a Como: "4-3-3? Ridarebbe certezze alla squadra, non credo che porterebbe confusionarie, anzi. Resto di quest’idea sul modulo anche se poi conta l’interpretazione in campo e cosa vuoi fare.

Rrahmani in difficoltà? Da braccetto contro giocatori veloci può soffrire, da centrale è diverso. Sia lui che Jesus soffrono li giocatori rapidi esterni come quelli della Lazio. Politano quinto? Non mi entusiasma lì a tutta fascia, lui è uno che entra molto dentro al campo. Non ha lo spunto di Neres a campo aperto e se entra dentro poi non può fare tutto".

La probabile formazione per domenica:

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Raspadori, Lukaku. All.: Conte.