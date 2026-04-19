Del Genio non ci sta: “4 a Conte per la gara, 0 per le frasi diseducative nel pre!”

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Paolo Del Genio, giornalista, dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio è intervenuto al microfono di Canale 8.

Paolo Del Genio, giornalista, dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio è intervenuto al microfono di Canale 8: "Lo sapete il mio legame al Napoli, ma tante vittorie non le commento e non le commenterò con esaltazione perché giocando così non sono propedeutiche a fare risultati. Non dico giocare bene o male, ma giocare un calcio che non produce palle gol. Quando le motivazioni, su cui il Napoli punta tutto, poi calano allora subentra il gioco e lì è il problema. Alisson Santos? Più entra e crea da solo qualcosa e più scende il voto di Conte. I tiri in porta sono 0.

Il voto a Conte? 4 per le scelte e la partita. 0 invece il voto per il messaggio diseducativo nel pre-partita, il secondo è il primo dei perdenti. E' un messaggio che insegna a guardare lo sport nella maniera sbagliata, è il motto parente stretto del vincere è l'unica cosa che conta della Juventus dove lui ha giocato ed ha allenato. E' una cosa che qui a Napoli abbiamo sempre combattuto, è anti-sportivo, il secondo posto è un ottimo risultato, alle Olimpiadi si festeggia il secondo posto, è una mentalità che non ci appartiene e se vivendo a Napoli non l'ha modificata è un problema suo. Noi non lo modificheremo".