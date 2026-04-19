Montervino: “I tifosi mi criticavano, ma anche nelle 5 vittorie si giocò male!”
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Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, si è espresso così sul k.o. del Napoli in casa contro la Lazio. Di seguito le sue parole a Canale 8
Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, si è espresso così sul k.o. del Napoli in casa contro la Lazio. Di seguito le sue parole a Canale 8: "Abbiamo subito una lezione di calcio. Peccato perché la Lazio è parsa spesso in difficoltà quest'anno, ma ha sempre avuto un'idea di gioco, un'identità coerente col suo allenatore che a Napoli ci ha fatto divertire. Se fosse sceso uno da Marte direbbe la Lazio si gioca lo Scudetto ed il Napoli è ottavo-nono.
Anche nelle 5 vittorie consecutive fatte dal Napoli evidenziavo la mancanza di prestazioni, prove sempre maschie, ma venivamo criticati ci dicevano non siete mai contenti, ma ero consapevole che giocando male ne puoi vincere anche 5 ma non tutte.
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