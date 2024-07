Del Genio: "Non mi sento di dire che Brescianini è più forte di Gaetano, sono diversi"

"Gilmour? Non credo arrivi pure lui se arriva Brescianini, anche se lo scozzese mi piace molto”.

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La presenza di Osimhen a Castel di Sangro? Sarà un ritiro e vedremo qualche volto nuovo, ma ci saranno diverse partenze. Osimhen è qui perchè è un tesserato e non è stato ceduto, ma questo allunga i tempi dell’arrivo di Lukaku. E’ solo un piccolo intoppo, ma è meglio risolverla quanto prima. La difesa? Bisogna capire chi sarà il centrale di sinistra, ci sono Natan e Juan Jesus più Olivera. Sono tre punti interrogativi, ma a destra ci sono più certezze. Io vorrei prima sapere cosa pensa Conte ed il suo staff di Olivera e Di Lorenzo braccetti, poi capiremo se il mercato è chiuso.

Brescianini? Buon giocatore e dovrebbe arrivare al posto di Gaetano. Ha qualcosa in meno di Gaetano dal punto di vista tecnico, ma è superiore dal punto di vista fisico. Non me la sento di dire che Brescianini sia più forte di Gaetano, ma Conte crede che Brescianini sia più adatto al suo calcio. Quest’anno ha fatto il trequartista alle spalle della prima punta o il centrocampista centrale, un po’ come ha fatto Folorunsho. Gilmour? Non credo arrivi pure lui se arriva Brescianini, anche se lo scozzese mi piace molto”.