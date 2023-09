Del Genio: “Pensate se Natan avesse debuttato con la Lazio. Sarebbe stata la fine per lui…”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “Con la Lazio è andata come è andata, qualcuno ha criticato Juan Jesus, qualcuno Rrahmani, qualcuno l’organizzazione difensiva in generale, ce la siamo presi un po’ con tutti. Se debuttava Natan e succedeva quello che è successo, sarebbe stata la fine per questo ragazzo”.