Del Genio: "Per il Napoli c'è solo un rischio nell'approccio, Salernitana sarà costretta a difendersi"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Quali sono i rischi del derby contro la Salernitana? Il Napoli non deve commettere un errore commesso in passato di non approcciare bene le partite, se il Napoli riuscirà ad entrare in campo con la testa giusta, vista la superiorità tecnica, la partita si metterà nel modo giusto. Dipende quindi molto dal Napoli. Ho ascoltato le dichiarazioni di Colantuono, che è realista ed ha ragione. Sa che il Napoli ha una capacità di stare in campo indipendente dalla volontà della Salernitana, che sarà costretta a fare una gara difensiva come è accaduto al Bologna. Oggi è difficile giocare contro questo Napoli.

Cosa accade a Zielinski? C’entra anche l’assetto tattico, ma è una percentuale ridotta, il resto è legato alla condizione fisica non ottimale del ragazzo. Però qualche piccolo segnale positivo l’ho visto nell’ultima gara dove si sono rivisto qualche suo movimento classico”.