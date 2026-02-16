Conte su Alisson-Giovane: "Club li ha presi per avere più opzioni avanti"

Antonio Conte ieri in conferenza stampa ha elogiato Alisson ma anche Giovane e ha parlato di quello che entrambi potranno dare alla squadra da qui a fine stagione.

Alisson? E' entrato bene come seconda partita. L’altra partita, quando è entrato contro il Como, è stato un po’ timido sia lui che Giovane. Sono ragazzi molto giovani che sono arrivati da dieci giorni, che sono stati catapultati da una realtà totalmente diversa, una realtà come il Napoli dove sapete benissimo che tipo di pressioni ci sono. Sono due ragazzi che adesso stanno iniziando a capire, ad entrare nei meccanismi che proviamo. Anche Giovane oggi è entrato, ha fatto la sua parte. Devono continuare a lavorare, perché comunque noi abbiamo bisogno di aiuto.

Il club ha preso questi due giovani ragazzi per dare delle opzioni più sulla trequarti, anche perché Neres è stato operato e Lang è stato dato al Galatasaray. Eravamo molto corti, abbiamo scoperto Vergara. Matteo in quella posizione non mi fa impazzire, perché lui ha bisogno della fascia, ha bisogno di giocare l’uno contro uno. Sono due giocatori che sono stati presi per darci delle alternative. Alisson non ha giocato una partita da titolare nello Sporting, entrava sempre dopo. Sono ragazzi che possono lavorare, hanno delle qualità, Giovane è più attaccante rispetto ad Alisson. Ad Alisson gli piace l’uno contro uno, non gli piace decentrarsi, andare sull’uno contro uno, venire dentro e mettere la palla. Ma anche Giovane da trequarti può fare il suo".