Del Genio: "Proclami estivi pericolosi, se punti al titolo poi è dura motivarsi per il quarto posto"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle aspettative create in estate: "Lo dissi in estate, dichiarando sempre 'vinceremo, vinceremo' in estate da parte di allenatore e giocatore, poi accade che parti con l'idea di vincere e se a novembre hai già capito che non vincerai, poi devi trovarle le motivazioni per arrivare terzo o quarto. Lo dissi che erano aspettative molto pericolose".