Del Genio replica a Sabatini: “Ha visto solo lui il fallo di Insigne sul portiere. Iniziamo a far paura!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha replicato alla moviola di Fiorentina-Napoli fatta dal giornalista Sandro Sabatini che ha evidenziato un fallo di Insigne sul rigore. “L’ha visto solo lui il fallo di Insigne su Dragowski, nemmeno i giocatori della Fiorentina. Tra poco vedremo anche lui, come tanti altri, in Campania a prendersi il suo bel gettone. Mi dispiace tanto dire certe cose, ma a volte me le fanno girare così tanto che non posso trattenermi. Uno non può sentire tutto questo. Stimo Sabatini, ma la sua uscita non mi è affatto piaciuta. Faccio una domanda a tutti: se il Napoli fosse a undici punti e non a ventuno avrebbero detto cose simili? La verità è che il Napoli inizia a fare paura per quanto di buono sta facendo”.