Del Genio: "Sarri surreale: mitizzava la sua figura, ora dice che è professionista e che Sarrismo è come tanti..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio è stato interrogato sul passaggio di Sarri alla Juventus: "Ora Sarri ha detto che il Sarrismo è solo un modo di giocare, non esiste, vuole togliersi certe responsabilità con Napoli che però lui ha aimentato. Dirlo adesso non ha senso, a Napoli alimentava questo mito della sua figura, gli piaceva sentire il suo nome allo stadio. Lo dice ora, mica all'epoca diceva sono un professionista, non un tifoso, non innamoratevi di me. La situazione s'è creata, lui non è uscito, gli piaceva troppo ed ora è surreale".