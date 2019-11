Del Genio scettico: "Gli sceicchi non sono mai venuti in Italia, non hanno interessi"

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "Gli sceicchi non sono mai venuti in Italia, evidentemente non riescono ad individuare interessi oltre il calcio.



Napoli? Se gli azzurri battono il Genk sono qualificati agli ottavi di Champions, se poi dovesse arrivare anche un'impresa a Liverpool ancora meglio. In campionato, bisogna cercare di ottenere il massimo perché non si potrà arrivare con questa classifica alle ultime due gare del girone d'andata.

Milan? Il 4-3-3 è un modulo applicabile a questa rosa solo se alcuni azzurri saranno pronti a sacrificarsi".