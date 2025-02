Del Genio: "Se la Juve ha avuto -10 per 48 plusvalenze e altre irregolarità, al Napoli -0,3?"

Nel corso di Linea Calcio su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle notizie circolate sui media riguardanti una richiesta di rinvio a giudizio per ADL: "Riapriamo anche il fascicolo per Varricchio, acquisti del primo anno di ADL. Mi puzzano, la stampa del nord interverrà chiedendo controlli (ride, ndr). Se la Juve ha avuto 10 punti per 48 plusvalenze, togliendo tutti gli altri reati che c'erano, per 2 plusvalenze allora al Napoli possono dare uno 0,2 o 0,3 0 0,4.

La domanda è, senza dietrologia: c'è un'aria... vedi Lautaro cosa succede e Ferrari invece in B squalificato per blasfemia, accade quello che accade oggi con la vicenda che torna di nuovo fuori, ma quando ne accadono troppe e mancano 10 giorni a Napoli-Inter. Siamo malati di persecuzioni noi o la società deve aprire gli occhi e potrebbe essere solo l'inizio di una serie di cose? Ragazzi, il Napoli che vince due Scudetti in tre anni è una cosa non sopporterebbero proprio. Sento paragoni con la Juventus, ma fa ridere: diciamo che tutte le società sono state protagoniste di sospette plusvalenze fittizie. Usiamo bene le parole. E' un sospetto, sempre. La valutazione di un cartellino non può essere oggettivo. Io posso impazzire e dire che Rafa Marin vale 140mln e nessuno mi può dire nulla".