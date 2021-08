Del Genio: "Se si vuole fare turnover in EL diventa quasi impossibile il 1° posto"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del girone d'Europa League del Napoli tramite Facebook: "Europa League nuovo format: La prima direttamente agli ottavi. La seconda spareggio con una terza gironi Champions. La terza in Conference League. La quarta a casa.

Girone Napoli con il fortissimo Leicester e le abbordabili, ma non deboli, Spartak Mosca e Legia Varsavia. Si devono giocare due partite di grande livello con il Leicester e quattro partite comunque di grande intensità con Russi e Polacchi. Si può fare con i migliori in campo. Diventa molto difficile, quasi impossibile per il primo posto, se si vuole, come sarebbe giusto, ricorrere a significative rotazioni".