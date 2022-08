Del Genio: "Semplicistico dire che con Raspadori si passa al 4-2-3-1, ricordate Spalletti con Mertens?"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' sull'emittente ufficiale

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' sull'emittente ufficiale: "Un vero e proprio vice Insigne non c'era l'anno scorso e non c'è quest'anno. Anzi, quest'anno c'è Zerbin. Se arriva Raspadori però credo che anche lui possa andare sulla sinistra.

Io a questa storia che si sta raccontando in maniera semplicistica del passaggio al 4-2-3-1 non ci credo. L'allenatore resta Spalletti, che ha lavorato sul 4-3-3 in ritiro e soprattutto l'anno scorso con Mertens in rosa non faceva 4-2-3-1 con lui, ma gli preferiva Zielinski che è un centrocampista, non una seconda punta come Raspadori. Credo che se arriverà Raspadori non ci sarà un passaggio totale al 4-2-3-1, ma l'attaccante del Sassuolo secondo me sarà impiegato anche sulla fascia".