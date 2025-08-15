Del Genio: "Serve la terza punta. Raspadori, c'era lo spazio: all'Atletico concorrenza feroce"

Nel corso di Ne parliamo da Castel di Sangro su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dell'infortunio di Lukaku in ottica mercato: “Non c’era bisogno dell’infortunio di Lukaku per capire che è un rischio avere solo due centravanti per una stagione da 50 e più partite. Nel finale c’è stata la soluzione De Bruyne centravanti, ma è una cosa da 5-10 partite, non puoi partire così.

Un terzo che può fare la prima punta serve e può creare una rivisitazione del mercato del Napoli in queste prime battute, poi è chiaro come lista devi rinunciare da qualche parte. Io credevo potesse andarci McTominay lì, quando è uscito Lucca è andato De Bruyne, ma credo sia necessario un terzo. Sul cambio di Lucca credo che avendo giocato già col Giugliano il giorno prima non si voleva sovraccarica di minuti. Ora non so se una punta o uno come Raspa che può fare anche la punta, ma raspadori forse ha scelto la stagione sbagliata per andare via perché il minutaggio sarebbe aumentato. Non vorrei gli capitasse ciò che è capitato a Elmas, che credeva di giocare di più... perché all'Atletico la concorrenza è feroce anche per subentrare. Ha fatto la sua scelta, l'ha detto pure Conte, ma io non so se la scelta di Raspadori sia giusta".