Del Genio: "Si segna poco, più spazio al miglior dribblatore ed al miglior tiratore"

Nel corso di Si gonfia la rete su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato chiamato in causa sulle prossime scelte di Spalletti: "Mancano le risposte perché non ci sono molte domande, io non faccio più interviste ma bisognava chiedere al mister dei 5 minuti per Mertens o di Elmas e non Ounas per Politano. Possiamo solo immaginare le risposte senza le domande post-partita. Io credo però che il Napoli stia segnando poco, non si può sempre vincere 1-0, quindi il miglior dribblatore che è Ounas, ed il miglior tiratore in porta che abbiamo, Mertens, devono avere più spazio".