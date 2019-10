Del Genio: "Situazione non disastrosa, ma sembra tale per le aspettative estive create da club e tecnico"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato da un ascoltatore sulle aspettative eccessive per questa stagione: "Dipende tutto dalle aspettative, qui sembra che esistiamo solo noi e che ogni cosa fatta è per vincere. Dobbiamo entrare nella nostra dimensione, calmarci, ma ad inizio anno ci sono state le dichiarazioni di società ed allenatore. 13 punti, potevamo tenerne qualcuno in più, ma la Juve non si discute che è più forte, e salvo qualche punto andiamo avanti per le nostre possibilità. In estate c'è stato un delirio collettivo sul vincere, sull'anno buono, a cui io non ho partecipato e chi mi segue ogni giorno lo sa. Non sentivo elementi a sostegno di questa idea, ora non sta andando così disastrosamente, ma sembra così per le aspettative. Tutti i calciatori hanno parlato di Scudetto, sembra un'ossessione, quando scopri sul campo che è difficilissimo, non voglio dire impossibile, subisci un contraccolpo".