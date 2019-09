Del Genio: "Solo secondi? Non capite la reale dimensione del Napoli. Presto pure l'Inter crescerà..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato delle difficoltà di puntare a vincere: "Calcio italiano in crisi? Sì, sono aumentate le possibilità di arrivare secondi per la crisi di altre, ma non per la Juve che per potenzialità economiche sembra ormai inarrivabile. Antipatia per ADL nonostante ottimi risultati? Sì, non è simpatico e non capiscono che al di là di tutti gli errori i risultati sono straordinari e speriamo possa continuare a farli. Avete capito chi ha alle spalle l'Inter? Piano piano crescerà, superando il fair play finanziario, e in qualche anno può diventare molto più forti di noi. Chi non lo capisce è limitato. Si può dire 'cacc e sord', ma o vi accontentate a quel punto del terzo o quarto posto... io conosco la reale dimensione del Napoli, pur sperando da tifoso nel miracolo ma chi non l'ha capito finora non lo capirà oggi".