Del Genio: “Sono per la riconferma di Mertens anche se arriva Dybala”

Paolo Del Genio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal': "Sono per la conferma di Dries Mertens anche se arriva Dybala. L’arrivo dell’argentino ora non mi sembra impossibile, se i titolari saranno Osimhen e Dybala, avere Mertens come riserva di entrambi significherebbe un grande lusso. Sono per l’arrivo di Dybala e Deulofeu e la riconferma del belga”.