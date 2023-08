Del Genio: "Spalletti ha fatto bene a penalizzarli, ma ora a Gaetano e Zanoli serve spazio"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli non deve complicarsi la vita in difesa, è giusto risolvere la questione con Mario Rui come sembra che sia stato fatto perché la coppia con Mathias Olivera l'anno scorso ha funzionato benissimo. E secondo me è giusto anche tenere Zanoli alle spalle di Di Lorenzo. Più spazio per lui e Gaetano? In linea generale sono favorevole alle rotazioni, ma l'anno scorso era una situazione delicata, quelli in campo non sbagliavano mai una partita.

Spalletti ha un po' penalizzato questi giovani, ma secondo me ha fatto bene. Quest'anno dovranno però trovare più spazio".