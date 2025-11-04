Ds Eintracht: "Al Maradona senza tifosi sconfitta del calcio. Un peccato..."
TuttoNapoli.net
Timmo Hardung, ds dell'Eintracht Francoforte, ha parlato a La Gazzetta dello Sport alla vigilia della partita di questa sera contro il Napoli al Maradona: "II Napoli è campione d'Italia, è di un altro livello e sarà dura. Ma sono convinto che ce la giocheremo, nonostante qualche assenza di tropро".
Sull'assenza dei tifosi tedeschi per gli incidenti del 2023 in pieno centro città: "La vedo come una sconfitta per il calcio. Ho ancora i brividi per l'atmosfera contro il Galatasaray, con lo stadio pieno e migliaia di tifosi turchi a Francoforte. La Champions deve essere innanzitutto questo, uno spettacolo per gli occhi ed è un vero peccato che al Maradona non sarà così".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "Solo critiche, il Napoli in emergenza è lassù e fa paura! Arbitri? Appena qualcuno ha parlato... Su Lobo, Elmas e Gilmour..." di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
04 nov 2025 18:45
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Eintracht Francoforte
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il calcio champagne senza De Bruyne, la gelida analisi di Conte, la vera gara da vincere e l’incredibile statistica di Vanja
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Gara seria, bicchiere è pieno! Como una realtà, voglio stesso spirito martedì”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Rigore? Non siamo scemi..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com