Ds Eintracht: "Al Maradona senza tifosi sconfitta del calcio. Un peccato..."

Timmo Hardung, ds dell'Eintracht Francoforte, ha parlato a La Gazzetta dello Sport alla vigilia della partita di questa sera contro il Napoli al Maradona: "II Napoli è campione d'Italia, è di un altro livello e sarà dura. Ma sono convinto che ce la giocheremo, nonostante qualche assenza di tropро".

Sull'assenza dei tifosi tedeschi per gli incidenti del 2023 in pieno centro città: "La vedo come una sconfitta per il calcio. Ho ancora i brividi per l'atmosfera contro il Galatasaray, con lo stadio pieno e migliaia di tifosi turchi a Francoforte. La Champions deve essere innanzitutto questo, uno spettacolo per gli occhi ed è un vero peccato che al Maradona non sarà così".