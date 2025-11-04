Gazzetta su Hojlund: "Lukaku sta tornando, sta a lui brillare o rischia..."

La notte possibile, probabile di Hojlund. Conte si aspetta tanto da lui dopo i due gol allo Sporting Lisbona dell'1 ottobre. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ricorda che il danese non segna dal 5 ottobre e che ora con il ritorno di Lukaku che si avvicina le partite pesano e bisogna accelerare.

"L'atmosfera internazionale e le difese forse meno attente, visto il percorso dei tedeschi, dovrebbero spingerlo. E se non bastassero, l'ombra gigante di Romelu Lukaku è tornata a scurire i campi di Castel Volturno. Con il belga sulla strada del rientro, pur non immediato, sta a Hojlund decidere se sparire tra le opzioni in panchina o mettere in gradita difficoltà Conte".