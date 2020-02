Del Genio: "Stasera mi aspetto Politano titolare, col Brescia può mostrare le sue qualità"

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, in vista dell'impegno di stasera tra Napoli e Brescia: "Politano? Non solo me lo aspetto titolare, ma spero in una grande prestazione. Questo ragazzo ha cominciato a far intravedere qualche cosa, ha iniziato benino anche lui, adesso me lo aspetto in una partita, vediamo con chi come mezzala, vediamo chi ci sarà a destra, questa è una partita dove Politano può mostrare le sue qualità. Evitiamo subito i paragoni con Callejon".