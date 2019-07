Del Genio su Icardi: "Servono 10mln di ingaggio, Napoli ha più volte detto di non investire quella cifra"

Diramata la lista dei convocati a Dimaro, i primi giorni mancheranno i big ma sarà presente dal principio Faouzi Ghoulam, intento a preparare al meglio la prossima stagione. Altre assenze importanti potrebbero essere l'anticipazione e la conferma di alcune partenze. Ne ha parlato Paolo Del Genio, giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal: "A mio avviso l'assenza di Mario Rui ed Hysaj è significatica, i due giocatori non prenderanno affatto parte al ritiro a Dimaro, sono ormai orientati alla partenza.

Quanto al mercato, il Napoli tenta dopo 35 anni un nuovo colpo, c'è grande volontà nel portare ai piedi del Vesuvio James Rodriguez. La trattativa c'è, esiste, ma non riesco a capire quale siano le difficoltà, non me la sento di esprimermi. E' il caso di aspettare, avere pazienza e lasciare la parola a chi davvero sa come si sta evolvendo la trattativa. Per il caso Icardi, si sta parlando del nulla, le cifre richieste dal giocatore e la disponibilità del Napoli non coincidono affatto. Per convincerlo a venire al Napoli servirebbe offerta da 10 milioni a stagione e quella cifra De Laurentiis ha più detto di non poterla investire, lo ha ribadito anche Ancelotti"