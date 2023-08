Del Genio su Natan: "Ha un bel mancino. Questi profili di solito il Napoli non li sbaglia"

Nel corso di Telecapri, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato l'arrivo ormai imminente di Natan dal Bragantino

Nel corso di Telecapri, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato l'arrivo ormai imminente di Natan dal Bragantino: "E' lui dunque il difensore centrale che attendevamo, dicono sia tra i più promettenti Under 23. Forse il Napoli non è riuscito a prendere altri ed ha ripiegato, ma cito la mia posizione storica: quando il Napoli li prende sconosciuti o semi-sconosciuti solitamente li indovina e speriamo vada anche stavolta così anche se dovrà ambientarsi.

Ha un bel mancino, sventaglia bene, cambia gioco sulla destra e quindi imbeccherebbe Lozano e Politano, non è male in velocità ed in uscita, ma quando lancia ha 10 metri davanti perché il campionato è diverso e non c'è il pressing europeo. La brutta notizia è lo stop di Anguissa".