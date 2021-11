Del Genio su Ospina: "E' addirittura in crescita. Proposta di rinnovo mossa azzeccata"

Nel corso della trasmissione ‘Si Gonfia la Rete’ su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la proposta del Napoli ad Ospina per il rinnovo del contratto: “Penso che il campo parla e sta parlando in maniera chiarissima su Ospina. Tra l’altro è un portiere addirittura in crescita, alle volte i portieri raggiungono la maturità completa intorno ai 30 anni e quindi ci siamo. Può giocare tranquillamente altre 3-4 stagioni ad altissimo livello. Mi sembra una mossa azzeccata da parte del Napoli, da fare immediatamente. Poi si vede con Meret come la vogliono mettere: se per un anno va in prestito, se si prospetta un futuro da Meret titolare e Ospina secondo, se vogliono gestire ancora questa competizione. Però, al di là di tutti i ragionamenti per il parco portieri, io sono favorevolissimo di confermare Ospina”.