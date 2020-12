Del Genio sugli arbitraggi: "Vorrei una protesta di ADL, ma peggiorerebbe le cose..."

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione 'A Tutto Napoli' si è espresso così circa quanto visto in Napoli-Inter: "Molti tifosi auspicano un intervento del Napoli sugli arbitri dopo quanto sta accadendo. Ero d'accordo, poi riflettendo mi sono chiesto se invece non avesse ragione il Napoli perché teme di non avere un miglioramento o addirittura un peggioramento della situazione. Vedendo anche ciò che è successo. Forse dopo Bologna, avendo vinto, si poteva dire qualcosa. Il Napoli non so cosa debba fare, io vorrei arrabbiarmi come fatto in passato con ADL, ma non sono sicuro che loro non sappiano meglio di noi cosa fare. Potrebbe essere inutile, o persino pericoloso".