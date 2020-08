Del Genio sul mercato: "Non bisogna commettere l'errore dell'anno scorso"

Nel corso del filo diretto con i tifosi azzurri, il giornalista Paolo Del Genio ha risposto al quesito su quali giocatori il Napoli dovrà acquistare: "E' difficile fare i nomi non conoscendo chi sia sul mercato. Sono tanti i ruoli da coprire e non sappiamo se alcuni di questi sono trattabili. Ad esempio Osimhem siamo contenti che sia venuto, ma prima che il Napoli l'ha trattato, chi di noi poteva fare il suo nome? Bisogna avere le conoscenze dello scouting per scovare questo tipo di calciatori. Poi i giocatori presi devono stare bene insieme a differenza dell'anno scorso, quando sono stati presi calciatori forti ma un po' a casaccio. Alcune caratteristiche degli acquisti dello scorso mercato non corrispondevano a quelle richieste e che servivano a completare la rosa, poi le cose sono cambiate ma sono rimasti alcuni problemi di caratteristiche".