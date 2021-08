Del Genio sul Venezia: “Tra le peggiori del campionato. Solo il Napoli può danneggiare il Napoli”

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': “La cosa bella del calcio è che nessuna gara ha un risultato scontato. Tuttavia la differenza tra Napoli e Venezia è tanta. Il Venezia è tra le formazioni più deboli del campionato. Non so cosa possa preoccupare il Napoli. Solo il Napoli può danneggiare il Napoli. Punterei su Rrahmani al fianco di Koulibaly e non Manolas. Cederei subito il greco a qualsiasi condizione”.