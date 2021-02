Del Genio sulla difesa a tre: "Forse Gattuso vuole pungolare i suoi con i duelli uno contro uno"

Paolo Del Genio, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha analizzato le ultime notizie sulle mosse di Gattuso in vista della sfida all’Atalanta: “Gattuso pensa a questa difesa a tre per giocarsela praticamente come fa l’Atalanta, accettando l’uno contro uno a tutto campo. In linea teorica non lo farei, ma per una singola partita magari il discorso tattico viene superato da quello motivazionale. Forse Gattuso vuole pungolare i suoi caricando i suoi sui duelli personali nell'uno contro uno contro i giocatori di Gasperini".