Lo Monaco a sorpresa: "Conte? Se parte, punterei su un argentino"

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Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Televomero nella trasmissione Il Bello del Calcio. “Conosco Conte e gli riconosco una certa linearità di comportamento. Le dichiarazioni sono spesso strumentalizzate, lui ha fatto una riflessione sull’ipotesi della scelta della Nazionale ma sa di avere un contratto con il Napoli e al momento vuole rispettarlo, a meno di cose clamorose. Su di lui non c’è niente da dire, all’indomani della cessione di Kvara lui ha vinto il campionato puntando su giocatori di linee interne come McTominay e Lukaku. Il secondo campionato ha visto che De Laurentiis per la prima volta nella storia è stato zitto, e questo è un miracolo.

De Laurentiis ha lasciato fare a Conte e ha speso soldi importanti, nella scelta dei giocatori c’è Conte, nella scelta dei giocatori c’è anche il fratello e quest’anno il Napoli ha ciccato in maniera clamorosa la campagna acquisti. Capitali importanti che non hanno dato un apporto giusto, poi pensiamo agli infortuni e giocatori che non hanno apporto come Anguissa e De Bruyne, il Napoli ha fatto il suo campionato ma non dimentichiamo che l’Inter è una signora squadra e merita di stare lassù. Chi prenderei al posto di Conte? Io andrei a prenderei Matias Almeyda”.