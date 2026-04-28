Marolda: "Mi dicono che Conte non sia amatissimo da giocatori e dirigenti"

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Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nella trasmissione su Televomero per parlare di Conte e del suo futuro: "Io credo che Conte e De Laurentiis già sappiano il futuro, ma per la gente è giusto sapere magari dopo la qualificazione Champions League. Da quello che mi arriva dagli spifferi di Castel Volturno è che Conte non è amatissimo dai giocatori e dai dirigenti, in generale dal gruppo squadra. Sulla scelta del nuovo tecnico Napoli incide chi comanderà la federcalcio, se Conte va in Nazionale e se Malagò diventa presidente Federcalcio, Mancini è uomo di Malagò potrebbe esserci uno scambio di favori”.

