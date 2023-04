Del Genio: "Tutte le proteste che volete, ma nei 90' si tifa ed è sempre stata la regola Ultrà!"

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato anche sulla protesta Ultrà

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato anche sulla protesta Ultrà: "Conosco da una vita anche alcuni Ultrà, ma hanno sempre criticato gli altri perché non hanno mai accettato il non tifo nei 90 minuti, è sempre stato il primo pensiero di quel mondo, poi c'è modo di contestare, in ogni sede ed in ogni occasione prima e dopo la partita, ma non c'è bisogno del silenzio durante la partita. L'unica cosa che non condivido è il silenzio nei 90 minuti, i tifosi tifano! Il mio modo di vedere è questo ed è sempre stata la logica degli Ultrà".