Del Genio: "Una frase di Conte prima dell'Udinese mi ha confuso"

Paolo Del Genio, giornalista, parla a Kiss Kiss Napoli del momento che sta vivendo il Napoli. Il suo riferimento è all'ultima conferenza di Conte prima della gara contro l'Udinese: "La frase di Conte sul centro sportivo sinceramente mi confonde un po’. La prova del 9 poi è sempre il mercato prossimo. Se il Napoli fa l’investimento per il centro sportivo e poi sul mercato dice caro Conte dobbiamo ridurre perché abbiamo speso anche per le infrastrutture, poi la risposta di Conte secondo voi quale sarebbe? Lo chiedo con tutta la stima che ho per Conte”.

Queste le parole di Conte a cui fa riferimento il giornalista: "Noi abbiamo bisogno di infrastrutture, un centro sportivo, non un giocatore in più o meno, di creare casa Napoli, sviluppare appartenenza, un settore giovanile che oggi non c'è. Anziché pensare a 50-60-70mln per quel giocatore, io non farò mai polemica da quel punto di vista, ma dirò la mia sulla crescita del club come da quando sono arrivato" ha detto sabato prima di Napoli-Udinese.