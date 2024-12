Del Genio: "Vedo voti bassi a Lukaku, ma 2T strepitoso! Ad averlo sempre così..."

vedi letture

Il giornalista Paolo Del Genio, su Canale 8 nel corso di Linea Calcio, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Venezia: "Il Napoli è una squadra che oramai ha le sue certezze ed è anche in crescita. Poi possiamo discutere se quel giocatore sta più o meno in forma. Però come squadra da 6-7 partite sta sempre meglio in campo, anche ieri lo è stata.

Partite come quella di ieri ne abbiamo viste centinaia e non si vincono, che o finisce 0-0 o subisci la beffa finale. La faccia della partita era quella, noi l’abbiamo cambiata senza disunirci andando a cercare il gol. Giocato un ottimo secondo tempo anche grazie a Lukaku. Ho sentito di voti basissimi a Lukaku, ma ha fatto un secondo tempo strepitoso! Anche io nel primo tempo sono stato critico, ma non me ne sono mica andato a casa, ho continuato a vedere la partita. Il secondo tempo è stato stepitoso e soprattutto ci dà un’informazione confortante: riuscissimo ad avere sempre quel Lukaku allora veramente la situazione migliorerebbe e non di poco”.