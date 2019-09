Del Genio: "Vincere? Se sbaglia la favorita. Neanche uno sceicco col Fair play può cambiare la situazione"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle prospettive di vittorie future del Napoli con i limiti economici attuali: "ADL non vincerà? Anche chi verrà avrà i suoi interessi. Pure Berlusconi e Moratti quando hanno avuto problemi hanno lasciato i club, mica hanno venduto le loro aziende o le loro proprietà. Sono tutti imprenditori. Sistema calcio che premia solo i più ricchi? Sì, una volta si diceva deve arrivare lo sceicco, ma ormai anche questo non vale più. All'Inter è arrivata una proprietà potentissima, ma anche loro hanno fatto un buon mercato ma certo non Messi e Ronaldo perché il fatturato non glielo permette a causa del fair play finanziario. Pure ha petrolio infinito, alla guida del Napoli non potrebbe farlo perché con le nuove restrizioni del fair play anche City e PSG si sono calmati. Cosa fare per vincere? Un miracolo sportivo, con i più ricchi che falliscono la stagione e tu indovini tutti i giocatori sul mercato e scopri tanti Koulibaly. Preferisco essere realista, la dimensione è questa, non si può dire tra 2 anni vinceremo tutto".