Del Genio: "Visto il Milan? Tutte fanno fatica, il 4 gennaio nessuna sarà al 100%"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: “Non so le squadre in quali condizioni saranno il 4, ma ciò che si vede in giro nelle amichevoli è che nessuna sarà al 100% e sarà una crescita graduale per tutti. Stiamo vedendo la fatica del Milan, sicuramente più del Napoli, ma non do importanza ai test ed aspetto gennaio. Non avremo neanche il tempo di commentare il 4 e si giocherà pochi giorni dopo senza sosta. Il 4 non si faranno bilanci, ma sarà gennaio a darci delle indicazioni”.