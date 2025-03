Del Piero a Sky: "Inter in Champions non l'ho vista bene, eppure ha vinto"

Alessandro Del Piero, ex attaccante della Juventus, è intervenuto a Sky Sport commentando la gara dell'Inter, che ha battuto 2-0 il Feyenoord pur senza brillare come l'ex campione bianconero ha sottolineato: "La solidità in Champions è importante. La parte sinistra ha fatto bene nonostante le assenze e gli adattamenti. Però non è stata una bella partita, pure il Feyenoord ha dato poco perché l’Inter chiude bene gli spazi, ma l’Inter l’ho vista poco brillante, ancora con poca gamba ed un insieme di cose ma poi tiri la linea ed ha vinto comunque fuori casa”.

